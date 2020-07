Stranger Things saison 4 : un couple Eleven et Mike impossible à cause de la distance ?

Y a-t-il encore un avenir pour Eleven et Mike dans le monde de Stranger Things ? C'est la question que se posent de nombreux fans suite au final de la saison 3. Souvenez-vous, lassée de voir ses proches souffrir et choquée par la disparition de Hopper, Joyce décidait de quitter Hawkins en compagnie de sa petite famille et Eleven.

Un amour à distance impossible ?

Alors, l'amour à distance est-il réellement possible dans cette série ? A priori, pas forcément. Interrogés à ce sujet par Netflix Queue, Natalia Dyer et Charlie Heaton - eux-mêmes concernés par une telle problématique avec Nancy et Jonathan, ont confirmé que la séparation physique était rarement sans conséquences.

"Il y a désormais une distance [entre Jonathan et Nancy]. Et la distance, c'est une chose très compliquée à gérer dans une relation" a notamment rappelé le comédien. Même son de cloche du côté de sa partenaire, qui n'a pas hésité à préciser, "Et puis surtout, on est dans les années 80. Ce n'est pas comme si vous pouviez vous retrouver sur Skype ou FaceTime. C'est une énorme séparation. Ça sonne un peu comme la fin d'une ère". Oui, ça n'est pas très rassurant.

Bien évidemment, on le rappelle, ces propos concernent ici la relation Nancy/Jonathan, mais ils collent parfaitement à la situation vécue par Eleven et Mike, nettement moins expérimentés en matière de couple. Effectivement, Dustin pourrait leur donner quelques conseils au sujet de la distance grâce à son expérience avec Suzie, mais on a également pu l'observer l'an passé à travers sa propre histoire, ce n'est jamais évident à vivre.

Une nouvelle Nancy ?

A noter que Natalia Dyer s'est ensuite confiée sur la nouvelle vie de Nancy au début de la saison 4. Et si la soeur de Mike devrait mal vivre cette séparation, "Je pense que Nancy se sentira seule. Avec le départ de Jonathan, à qui peut-elle se raccrocher ? Qui est là ?", elle ne devrait pas être du genre à se laisser aller, "Mais l'instinct qu'elle possède, sa curiosité et sa détermination, je pense que ça reste une grande partie de sa personnalité. Elle ne va pas subitement l'oublier. Je pense au contraire que ça va être un peu plus exploré". Reste à savoir comment et avec quel objectif en tête.