Stranger Things saison 4 : la suite en retard ? Le producteur rassure sur les nouveaux épisodes

Un retard maîtrisé par l'équipe

On espère que vous n'êtes pas du genre impatient, car la saison 4 de Stranger Things n'arrivera pas sur nos écrans avant 2022, soit 3 ans après la mise en ligne de la saison 3 sur Netflix. Oui, à ce rythme-là, Eleven, Mike & Cie auront l'âge d'être parents à la fin de la série. Toutefois, n'allez pas croire qu'un tel retard cache de mauvaises choses concernant les épisodes à venir.

Shawn Levy (producteur) l'a promis auprès de Variety, toute l'équipe est au contraire impatiente à l'idée de pouvoir enfin dévoiler cette suite, "Les frères Duffer [les créateurs] et moi avons au moins aussi hâte de partager la saison 4 avec le monde entier que les fans veulent la découvrir". Puis, il a tenu à le rappeler, comme de nombreux autres projets, Stranger Things fait tout simplement partie des victimes collatérales de l'épidémie de Covid-19 qui a bouleversé énormément de choses sur le tournage.

Une saison 4 plus ambitieuse que jamais

Surtout, le producteur l'a ensuite assuré, ce retard apparent aurait en réalité été choisi et maîtrisé par les créateurs. Selon Shawn Levy, les ambitions artistiques n'auraient jamais été aussi importantes que pour cette saison 4, ce qui aurait donc contraint l'équipe à prendre son temps afin de permettre à la série de passer à un niveau supérieur, "Ce qui explique en partie cette attente remonte bien avant l'existence du Covid. Cette saison 4 a été pensée pour être, de loin, la plus ambitieuse, cinématographique, tentaculaire et épique de toutes les saisons faites jusqu'à présent".

Sans surprise, il n'est pas entré dans les détails pour nous expliquer comment les futures aventures d'Eleven se démarqueront des précédentes, mais il a promis que cette évolution ne sera "pas minime, mais conséquente". Bref, la saison 4 sera portée par une ambition folle destinée à nous en mettre plein les yeux comme jamais, et lors du visionnage, plus personne ne devrait penser à cette attente interminable, "La complexité de cette saison 4, bien avant les obstacles et défis causés par la pandémie, nous prend un temps énorme, mais l'attente en sera pleinement récompensée".