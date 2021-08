Stranger Things saison 4 : la date de sortie se précise avec un nouveau teaser

Déjà deux ans qu'on attend la saison 4 de Stranger Things ! C'est le 4 juillet 2019 que la saison 3 a été mise en ligne et, à cause de la pandémie de Covid-19, le tournage de la quatrième saison des aventures d'Eleven, Mike, Dustin et les autres a été mis en pause puis repoussé avant d'enfin reprendre à l'automne 2020. Selon David Harbour alias Hopper, le tournage devrait se terminer en août et certains fans espéraient toujours voir les épisodes d'ici la fin 2021. Sauf que ce n'est pas ce qu'a prévu Netflix.

La saison 4 de Stranger Things arrivera en 2022

Dans un nouveau teaser, la plateforme a dévoilé que la saison 4 de Stranger Things sera disponible en 2022 ! Adieu donc les espoirs de pouvoir retrouver nos personnages préférés d'ici la fin de l'année. La date de sortie précise n'a pas encore été dévoilée, on espère donc que le show reviendra dans les premiers mois de l'année 2022, plutôt que plus tard. Mais évidemment, ce n'est pas nous qui décidons...

En tout cas, ce nouveau teaser à voir dans notre diaporama nous met déjà l'eau à la bouche. En plus de reprendre quelques moments forts des trois premières saisons, il nous réserve quelques images inédites comme par exemple une Eleven (Millie Bobby Brown) retenue par deux hommes en costume. Que va-t-il se passer dans la suite ? Le mystère reste en entier mais, grâce aux précédentes vidéos, on a pu découvrir que Hopper sera bien vivant dans la suite de la série.

Les nouveaux qui rejoignent la série

Cette saison 4 de Stranger Things accueillera de nouveaux visages avec l'arrivée au casting de Robert Englund alias Freddy Krueger, de Tom Wlaschinha qui jouait dans Game of Thrones et deJamie Campbell Bower qui a joué dans les sagas Twilight et Harry Potter. On retrouvera aussi Amybeth McNulty, Grace Van Dien, Myles Truitt, Regina Ting Chen, Mason Dye, Sherman Augustus et Nikola Djuricko.