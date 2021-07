Stranger Things saison 4 : la date de sortie dévoilée ? Le producteur tease la suite

Stranger Things saison 4 : la date de sortie bientôt dévoilée ?

Stranger Things fait partie du top 10 des séries les plus vues sur Netflix. Et les fans de Strangers Things ont d'ailleurs hâte de retrouver la suite des aventures d'Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Max (Sadie Sink), Steve (Joe Keery), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton), Joyce Byers (Winona Ryder) et Jim Hopper (David Harbour) qui sera de retour dans la saison 4, car Hopper n'est pas vraiment mort (et les fans ont déjà des théories sur le retour d'Hopper).

Mais quand la saison 4 de Stranger Things sera-t-elle dispo sur Netflix ? Pour quand est prévue la date de sortie de la saison tant attendue (la saison 3 était sortie il y a 2 ans) ? Shawn Levy, producteur du show à succès, a confié à Variety que "c'est pour bientôt". La saison 4 de Stranger Things devrait arriver très vite donc, avant 2022 visiblement. "Et quant à savoir quand exactement cela sera annoncé - très bientôt" a-t-il précisé, l'annonce de la date de sortie devrait donc se arriver rapidement.

Une saison 4 spectaculaire : "C'est visuellement et narrativement très ambitieux"

Et si la saison 4 de Stranger Things se fait tellement attendre, c'est d'abord à cause de la pandémie de coronavirus qui a repoussé le tournage et donc la date de sortie. "Le retard est dû en grande partie au Covid-19" a ainsi expliqué Shawn Levy. Mis c'est aussi à cause du "au rythme auquel nous devons travailler pour le faire en toute sécurité, mais il se trouve aussi que c'est la saison que nous avons choisie pour aller beaucoup plus grand. C'est l'échelle de cette saison et les multi-scènes de la saison 4".

En effet le producteur a teasé la suite en détaillant que le tournage de la saison 4 s'est fait dans plusieurs pays du monde entier : "J'ai tourné en Lituanie juste avant la pandémie. Nous avons tourné en Géorgie, en Lituanie et au Nouveau-Mexique, alors il suffit de dire que la saison 4 est tentaculaire". "C'est visuellement et narrativement très ambitieux, beaucoup plus ambitieux que les trois saisons précédentes" a-t-il promis.

Côté casting, des nouveaux acteurs sont prévus dans la saison 4 de Stranger Things : Amybeth McNulty jouera Vickie, Myles Truitt incarnera Patrick, Regina Ting Chen interprétera Ms. Kelly et Grace Van Dien jouera Chrissy.