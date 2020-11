Station 19 saison 4 : des réponses "hallucinantes" à venir, le couple Andy/Sullivan en danger ?

Des réponses sur la mère d'Andy

Grey's Anatomy ne reviendra pas seule à la télévision ce jeudi 12 novembre 2020. Au contraire, c'est également à cette date qu'ABC diffusera le début de la saison 4 de Station 19, son spin-off. Et à en croire Jaina Lee Ortiz, ce retour sera à ne louper sous aucun prétexte. La preuve, elle le décrit comme "hallucinant" et "à vous en décrocher la mâchoire". Rien que ça.

Souvenez-vous, le dernier épisode en date mettait en scène l'arrivée de la mère d'Andy, pourtant censée être décédée. Aussi, la comédienne l'a promis à TVLine, cette surprise sera rapidement abordée dans la suite : "Tout le monde veut des réponses et vous allez définitivement en avoir dans ce premier épisode, je peux vous le garantir". Cependant, l'actrice l'a précisé, à travers cette intrigue les scénaristes en profiteront une nouvelle fois pour s'amuser avec nous, "Ca pourrait ne pas être ce à quoi vous vous attendiez, mais ça va réellement être quelque chose d'énorme, de dramatique et, évidemment, de très traumatisant". D'autant plus que, selon l'interprète d'Andy, le Covid-19 se mêlera à tout ça.

Un couple déjà menacé ?

Mais un problème n'arrivant jamais seul dans l'univers de Shonda Rhimes, ce retour inattendu dans la vie d'Andy ne sera pas l'unique chose qu'elle devra affronter cette année. Au contraire, elle fera également face à la nouvelle addiction de son mari déclenchée à la suite de son opération. De quoi menacer son couple ? Pas nécessairement. Si Boris Kodjoe - l'interprète de Sullivan, a confirmé que ça ne sera pas facile, "Ca va ajouter un nouveau challenge", il a toutefois tenu à le préciser, "Ils n'abandonnent pas leur amour, ce qui est quelque chose de très intéressant à suivre dans leur relation. Ils n'ont aucunement l'intention de fuir, qu'importe ce qu'il se passe, ce qui est clairement la définition d'un amour inconditionnel".

Quoi ? Enfin un peu de bonheur dans Station 19 ? Les miracles existeraient-ils vraiment ? Oui... et non. Boris Kodjoe l'a tout de même confié, le couple restera certes soudé malgré les épreuves, mais il abordera rapidement une question qui fâche : Andy remplace-t-elle inconsciemment son père (récemment décédé) avec Sullivan ? "On va devoir comprendre ce qu'est réellement cet amour entre eux, pourquoi il est si fort et s'il est réel. Ils vont affronter pas mal de défis pour découvrir si tout ceci est réel."

Oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?