Stargirl saison 2 : un personnage culte de The Flash va débarquer dans la série

Un crossover mystérieux

Peu de détails sont encore connus sur cette apparition de The Flash, mais on sait déjà que celle-ci sera réjouissante à suivre. La raison ? "Jay apparaîtra dans un épisode flashback très important" qui établira "le Flash de l'âge d'or comme un membre à part entière de la Justice Society of America de Earth-2". De quoi ainsi offrir un passé plus puissant et passionnant à ce personnage adoré des fans.

Qu'est-ce que cette révélation va changer dans l'univers de Stargirl ? Jay et Courtney vont-ils également se croiser dans le présent, ce qui pourrait mettre en place un véritable pont entre Stargirl et les autres séries du Arrowverse ? Il faudra se montrer patient pour le savoir. Néanmoins, l'idée même de ce mini crossover - qui aura lieu dans l'épisode 9 de la saison 2, est déjà suffisamment original pour nous exciter.