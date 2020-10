Stargirl saison 2 : deux grands méchants de DC débarquent, futures incohérences dans le Arrowverse

La saison 2 permettra peut-être à Stargirl de rejoindre officiellement le Arrowverse de la CW, mais la comédienne Brec Bassinger n'aura pas le temps de célébrer cette promotion. Deadline vient de le révéler, les nouvelles aventures de Courtney verront l'héroïne affronter deux nouveaux grands vilains.

Deux nouveaux gros méchants

Au programme ? Comme cela était teasé dans le final de la saison 1, ce sont Eclipso et The Shade qui feront leurs apparitions l'an prochain. Le premier sera incarné par Nick Tarabay (vu dans Spartacus), tandis que le second sera interprété par Jonathan Cake (vu dans The Affair).

Pour rappel, Eclipso est l'ancienne incarnation de l'Ange de la Vengeance qui puise sa puissance dans les failles et doutes de ses victimes (il est piégé dans un cristal récemment volé par Cindy), tandis que The Shade n'est autre qu'un magicien immortel qui joue avec les forces obscures. Bref, cela nous promet deux méchants bien badass et difficiles à gérer.

A noter, pour la petite anecdote, que ce casting donnera lieu à deux étonnantes incohérences puisque ces deux acteurs ont déjà joué dans le Arrowverse. Souvenez-vous, Nick Tarabay a été le fameux Captain Boomerang dans Arrow, tandis que Jonathan Cake s'est glissé dans la peau de Barbe Noire dans Legends of Tomorrow. Encore un coup de Crisis ?

Une saison 2 parfaite

A l'heure actuelle, on ne sait rien encore de la place qui sera accordée à chacun dans l'histoire, mais Geoff Johns (le showrunner) a récemment promis à TVLine que cette saison 2 sera à la hauteur des attentes. "On travaille tous incroyablement dur, parce que nous sommes si fiers de la saison 1 et nous voulons que la saison 2 soit encore meilleure. C'est notre véritable objectif" a-t-il ainsi confié au site américain, avant de promettre, "Et il y a encore plus de personnages et de surprises à venir que nous n'avons toujours pas teasés..." La hype est présente.