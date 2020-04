Star Wars 9 : Daisy Ridley (Rey) répond aux critiques sur le film

Pour la fin de la saga des Skywalker avec la sortie de Star Wars 9, J.J. Abrams s'est un peu planté. Que ce soit du côté des critiques ou des téléspectateurs, les réactions ont été très mitigées et le film reste le moins bien noté de la saga sur Rotten Tomatoes. Restés plutôt discrets jusqu'à présent à ce sujet, les acteurs commencent peu à peu à réagir.

"Le mois de janvier n'était pas très agréable"

C'est aujourd'hui le cas de Daisy Ridley qui incarnait Rey, l'héroïne de la nouvelle trilogie. L'actrice britannique était l'invitée du podcast Drag Cast dans lequel elle lève le voile sur son ressenti après la sortie de Star Wars 9. Comparant le dernier volet à l'accueil reçu par Le réveil de la Force et par Les Derniers Jedi, elle explique : "Les réactions ont changé film après film. Au départ, 98% du temps, c'était génial et pour le dernier film s'était vraiment délicat. Le mois de janvier n'était pas très agréable. C'était bizarre, j'ai eu l'impression que tout l'amour qu'on nous avait donné la première fois... Je me demandais : 'Où est passé cet amour ?'".

Dans la suite du podcast, Daisy Ridley confie qu'elle respecte l'avis de chacun. "Vous savez, tout le monde à le droit de ne pas aimer quelque chose mais j'ai eu l'impression que ça avait vraiment changé. Je pense qu'en général, c'est à cause des réseaux sociaux et de ce genre de choses" a-t-elle laissé entendre.