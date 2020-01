Star Wars 9 : Billie Lourd, la fille de Carrie Fisher, a joué Leia pour une scène

La Princesse Leia, devenue ensuite Générale de la Résistance, est l'un des personnages les plus importants de la saga Star Wars. Impossible donc pour J.J. Abrams de l'évincer du dernier film centré sur les Skywalker. Afin d'inclure le personnage, il a utilisé et remanié des scènes tournées pour Le Réveil de la Force et Les Derniers Jedi, une chose qui a mené à un rôle diminué pour Rose. Mais Star Wars 9 contenait aussi un flashback où l'on voyait Luke et Leia, version jeune, s'entraînant avec des sabres lasers. La personne en charge des effets spéciaux vient de lever le voile sur cette scène.

Billie Lourd a joué Leia version jeune

Cette scène confirmait que Leia s'était bien entraînée pour devenir Jedi avant de renoncer. Afin d'incarner Leia pour ce court passage, l'équipe du film a fait appel à Billie Lourd, la fille de Carrie Fisher, qui incarne le Lieutenant Connix dans la trilogie. Une décision logique si on en croit Patrick Tubach, superviseur des effets spéciaux, qui s'est confié à Yahoo : "C'était une chose poignante, une chose que personne n'a pris à la légère. Elle voulait remplacer sa mère. C'était très émouvant pour tout le monde de la voir dans cette position. Mais c'était génial pour nous également. S'il fallait que quelqu'un joue ce rôle, c'est super que ce soit Billie car il y a de nombreuses similitudes entre elles".

Un beau moyen pour l'actrice vue dans Scream Queens et American Horror Story de rendre hommage à sa maman disparue. Si elle a tourné des scènes pour les mouvements de Leia, le visage de Billie Lourd a ensuite été été remplacé par des scènes de l'épisode 6, Le Retour du Jedi. Quant à Luke, c'est Mark Hamill qui a repris son rôle avant d'être digitalement rajeuni.