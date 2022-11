Star Academy : un prof dévoile qui il veut voir gagner, et la raison n'a rien à voir avec le talent

L'aventure est bientôt terminée pour les académiciens. Après six semaines de compétition, quatre candidats vont disputer la grande finale de Star Academy, diffusée exceptionnellement à partir de 21h55 ce samedi, pour cause de Coupe du Monde. Les internautes hésitent toujours entre deux candidats pour la victoire (découvrez les premières estimations sur PRBK), mais du côté des profs, chacun a évidemment son petit chouchou. Sans langue de bois, Yanis Marshall a donné le nom de celui ou celle qu'il soutient.

Le candidat qui doit gagner Star Academy selon Yanis Marshall

Lors d'une interview donnée à Sud Radio, le prof de danse qui a créé le malaise aux NRJ Music Awards 2022 a lâché le nom de son chouchou pour la finale de Star Academy... et la raison est surprenante ! Au micro de la station, il a dévoilé ne "pas avoir de préférence" mais a quand même cité le nom de Louis. Pourquoi ? "Je vais aller soutenir ma communauté et je l'aime beaucoup." a-t-il déclaré. Ce n'est donc pas pour ses capacités vocales ou son talent que Louis, qui a quand même été qualifié d'office pour la finale par les profs, reçoit le soutien de Yanis Marshall...

Bon, le prof de danse ne s'est pas non plus trop mouillé puisqu'il ajoute aussi : "J'aime tout autant Léa, Enola ou Anisha, je les aime, mais comme j'aime autant Julien. J'aime tout le monde, et c'est un peu mon problème depuis le début, on me le dit.". Alors, Louis peut-il remporter la finale de Star Academy ? Ça semble quand même mal barré selon notre sondage pour lequel vous pouvez toujours voter.