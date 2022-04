Spider-Man : son ennemi El Muerto va avoir droit à un film solo et c'est une première pour un super-héros hispanique

Si Disney détient les droits des super-héros de Marvel, Sony Pictures peut continuer à produire des films de l'univers Spider-Man suite à un accord. Et le célèbre studio ne le fait pas à moitié : après Venom et sa suite avec Tom Hardy et Morbius avec Jared Leto, d'autres films dérivés des aventures de l'homme araignée sont en préparation comme Kraven avec Aaron Taylor-Johnson (prévu pour janvier 2023), Madame Web dans lequel on devrait retrouver Dakota Johnson et Sydney Sweeney ou encore les suites de Spider-Man : New Generation, Spider-Man : Across The Spider-Verse, qui sera divisé en deux parties. Et ce n'est pas fini !

Bad Bunny sera la star de El Muerto, premier film solo avec un super-héros hispanique

Ce lundi 25 avril 2022, Sony a annoncé le lancement d'un nouveau projet autour de l'univers Spider-Man : le film El Muerto qui, pour la première fois, mettra en avant un super-héros hispanique en solo. Le personnage d'El Muerto alias Juan Carlos est un lutteur pro qui a combattu Spider-Man dans les comics. Côté casting, le héros est déjà tout trouvé : c'est Bad Bunny qui l'incarnera sur grand-écran.