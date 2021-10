Venom - Let There Be Carnage : 3 bonnes raisons de courir voir Tom Hardy au cinéma

Restez bien jusqu'à la fin !

Que serait un film Marvel sans sa scène post-générique ? Sans surprise, Venom : Let There Be Carnage en possède une. On ne va pas vous la raconter mais surtout ne partez pas avant la fin du générique final. Celle de Venom : Let There Be Carnage fait l'effet d'une bombe. Aux Etats-Unis, les spectateurs ont hurlé en la découvrant sur grand écran. Oui, elle est dingue à ce point !

Venom : Let There Be Carnage, au cinéma dès le 20 octobre.

Publi-communiqué.