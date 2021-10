TEST : Es-tu plus Venom ou Carnage ?

Tu es un vrai leader et un dur à cuire ! Plein d’énergie, tu n’as pas froid aux yeux. Dans la vie, on ne remarque que toi, tu sais très bien attirer l’attention. Un peu vicieux, tu adores ton côté imprévisible, et tu es prêt vraiment à tout pour arriver à tes fins… Tu es sûr que tu n’étais pas un tueur en série dans une autre vie ?

Tu es : Venom

Au premier abord, tu es impressionnant et tu as un caractère bien trempé. Pourtant, quand on apprend à te connaitre, on comprend vite que tu aimes te battre pour les causes qui te tiennent à cœur et que tu détestes l’injustice ! Tu te sens parfois incompris, mais tu es un allié de taille à avoir dans son équipe. Tu es même attachant…