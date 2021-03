Space Jam 2 : Lola Bunny "sexualisée" et "objectifiée", le réalisateur explique son nouveau look

Une Toon beaucoup trop sexualisée

Par ailleurs, là où des spectateurs se plaignent déjà d'une telle évolution (il faut croire que certains adultes ont besoin de voir une lapine cartoonesque avec des seins...), Malcolm D. Lee a justifié ce choix par la nécessité d'offrir aux nouvelles générations une héroïne fidèle à son époque, "On est en 2021. C'est important de refléter l'authenticité des personnages féminines fortes".

Puis, le réalisateur n'a pas manqué de remettre en avant le fait que Lola Bunny n'est de toute façon pas une héroïne comme les autres dans le monde des Toons et qu'il n'est donc pas possible de se permettre tout et n'importe quoi avec elle, sous prétexte de l'animation, "Elle est probablement celle qui a le plus de caractéristiques humaines. Elle n'a pas de carotte ou de zozotement/bégaiement exagéré."

"On a retravaillé de nombreuses choses, on s'est assurés qu'elle était capable d'être féminine sans être objectifiée et en lui donnant une vraie voix" a-t-il ensuite conclu avec fierté, "Pour nous, il fallait insister sur ses prouesses athlétiques, ses qualités de meneuse et faire d'elle un personnage à part entière".

Bref, Lola Bunny ne ressemblera pas à sa version de 1996, mais ce sera pour le meilleur.