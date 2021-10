Souviens-toi l'été dernier : faut-il regarder la série Amazon Prime Video adaptée du film ?

Fini le tueur au crochet dans la petite ville de pêche des Etats-Unis, bienvenue à Hawaï ! Une île bien plus stylée, avec des décors incroyables. Mais attention, qui dit villas de rêve à Hawaï avec piscine ne dit pas forcément endroit tranquille. Car non, les ados ne seront pas OKLM ! Les meurtres de la série sont bien plus sanglants et horribles que ceux du film. Le meurtrier qui suit la bande de jeunes et les assassine les uns après les autres est vraiment violent et créatif dans les crimes. Les meurtres sont originaux, on sent que le killer a bossé ses façons de tuer avant de se lancer !

Le fait que la série soit non plus dans les années 1990, mais à notre époque, change beaucoup les choses. Les jeunes des films ressemblaient à des enfants de choeurs à côté de cette nouvelle génération d'ados ! Drogues, alcool, fêtes dans tous les sens... Les personnages n'ont plus rien à voir avec les héros des films, ils sont plus dark. Sans oublier les réseaux sociaux, qui eux aussi vont apporter des modifications par rapport aux films. En pleine aire Insta, Snapchat, WhatsApp et autres applis, les réseaux deviennent des moyens de pression. Ce qui en fait une adaptation vraiment moderne, qui vit avec son temps.

Côté casting aussi, il faut souligner les prestations des acteurs. Parce qu'on a tous en tête Sarah Michelle Gellar ou encore Freddie Prinze Jr. Mais Madison Iseman (Annabelle : La maison du mal), Brianne Tju (la série Scream), Ezekiel Goodman (Rat Bastard) ou encore Ashley Moore (mannequin de profession) arrivent à faire leurs preuves. Madison Iseman, que vous avez aussi pu voir dans la nouvelle saga Jumanji, est particulièrement bluffante. Elle interprète les jumelles Lennon et Allison, qui ont des caractères très différents, et même totalement à l'opposé.