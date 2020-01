Soprano épuisé "physiquement" et "psychologiquement" : il se confie

Soprano trace ensuite le bilan de sa belle carrière : "Je ne fais pas de la musique pour les trophées etc même si j'ai toujours rêvé de réussir dans la musique. Mon kiffe absolu a toujours été de partager des émotions en faisant des gros shows et voir des familles entières s'amuser chanter, pleurer, danser avec moi sur les mélodies de nos vies (...) Je n'aurais jamais pensé, même dans mes rêves les plus fous , pouvoir remplir des stades entiers ou être 4ème personnalité la plus aimée derrière des Jean Jacques Goldman ou des Omar sy. Mon 1er album est sorti en 2002 et ça fait bientôt 2 décennies que mes albums sont en haut des charts c'est incroyable de voir dans le public des gens qui ont grandi avec ma musique et qui aujourd'hui partagent ma musique en famille."