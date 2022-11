SONDAGE Les Cinquante : qui sera le gagnant ? A vous de trancher !

Les Cinquante : Maeva Ghennam va-t-elle gagner ?

Après notre sondage pour savoir qui va gagner Danse avec les stars 2022 sur TF1, voilà notre sondage pour savoir qui va gagner Les Cinquante selon toi ! La finale des Cinquante, c'est ce vendredi 11 novembre 2022 sur W9. Les candidats et les candidates qui sont encore en compétition dans le jeu sont Maeva Ghennam, Kamila et Julien Bert. Qui parmi ces trois personnes va ramener la coupe à la maison ?

Maeva Ghennam a été accusée de triche, et ce à plusieurs reprises. La Marseillaise aurait triché dans plusieurs épreuves dans l'arène du lion. Et en plus des accusations de tricheries, Maeva serait favorisée par la production, qui aurait aussi triché pour qu'elle reste le plus longtemps possible dans l'aventure. Du coup, sera-t-elle la grande gagnante après avoir été avantagée ? Ou au contraire, est-ce que la victoire reviendra à quelqu'un d'autre ?

Qui sera le gagnant ou la gagnante des Cinquante ?