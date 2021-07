Simon Castaldi (Objectif Reste du Monde) accusé d'acharnement contre Illan : sa grosse mise au point

"Quand on ne respecte pas une femme, on ne respecte pas sa mère"

Le candidat d'Objectif Reste du Monde continue : "Maintenant, il y a des choses que je n'accepte pas, qui sont à l'encontre de mon éducation et de mes valeurs et qui me mettent hors de moi. Oui, parfois ça peut être mal perçu surtout quand les gens n'ont pas les tenants et les aboutissants. Maintenant, se faire passer pour la victime et jouer d'une situation pour attiser la haine, c'est tellement simple, mais ce n'est surtout pas un comportement d'homme. Nous sommes dans un milieu où l'acharnement est inacceptable. Je me suis engagé à quelque chose et je suis allé jusqu'au bout."

Il présente ensuite ses excuses : "Maintenant, personne n'est parfait. On fait tous des erreurs, mais lui, c'était trop grave et impardonnable. Quand on ne respecte pas une femme, on ne respecte pas sa mère, n'oubliez jamais. Je m'excuse très sincèrement pour mon comportement excessif aux personnes qui ne connaissent pas toutes les raisons, mais jamais de la vie aux personnes qui les connaissent parfaitement et qui aujourd'hui se placent en victime. La roue tourne toujours."

La réponse cash d'Illan

Illan n'a pas hésité à répondre au message de Simon Castaldi : "S'excuser, c'est bien, mais frérot, tu t'excuses et tu essaies encore de m'enfoncer. À un moment donné, il faut arrêter, surtout quand on n'est pas tout blanc. Tu parles de respect, c'est vrai que tu les respectes toi les filles. Moi, je me tais, je fais ma vie, juste je reposte ce qu'il dit sur les réseaux sociaux, mais je crois que ça ne t'a pas suffit. (...) J'ai toujours assumé mes torts, mais il va falloir assumer les tiens aussi vu que tu ouvres ta bouche. Ma mère n'a rien à faire ici. Je n'en reviens pas, il ose parler de ma mère. Je vais perdre mon sang froid." On ne touche pas aux mamans dis donc !