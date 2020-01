Shemar Moore en deuil : son père est mort, il lui rend un hommage bouleversant

Shemar Moore et son père ne se voyaient donc pas, mais cela n'empêche pas le comédien d'être touché par le décès de son géniteur. Sur la photo, celui qui avait confié pouvoir faire son retour dans Esprits Criminels s'est dévoilé le jour de l'enterrement, habillé tout en noir et portant une casquette pour cacher ses larmes et/ou dissimuler son identité. Sur l'image, il a les mains jointes pour une dernière prière à l'attention de son père.

"J'espère que tu as trouvé la paix"

Dans la suite de la légende du cliché, Shemar Moore a aussi assuré être "reconnaissant" envers son père "de m'avoir donné la vie" et reconnaissant pour son "engagement dans l'armée". Celui-ci était en effet un soldat vétéran qui a combattu pour sa nation pendant plusieurs années.

Son message se poursuit : "Ensuite, ce fût le silence... Mais indépendamment de cela, j'ai trouvé ma voie dans le spectacle et je me suis trouvé". "J'espère pour toi que tu danses finalement en pleine liberté" a ajouté celui qui était aussi en deuil l'an dernier suite à la mort de Kristoff St. John, "et que tu as trouvé la paix".