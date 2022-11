Shawn Mendes serait de nouveau en couple : la différence d'âge avec sa nouvelle chérie va vous faire halluciner

On dit souvent que l'amour n'a pas d'âge, et certains couples célèbres nous le prouvent. Il n'est en effet pas rare chez les people devoir des duos avec une grosse différence d'âge. C'est par exemple le cas de Heidi Klum et Bill Kaulitz (16 ans de différence), Blake Lively et Ryan Reynolds (11 ans de différence) ou encore Nick Jonas et Priyanka Chopra (10 ans de différence). Mais alors là, Shawn Mendes explose tous les compteurs !

Le chanteur qui a récemment décidé d'annuler sa tournée mondiale pour se concentrer sur sa santé mentale a précédemment vécu une histoire d'amour avec la chanteuse Camila Cabello. Ils sont restés en couple pendant deux ans, avant d'annoncer leur rupture en novembre 2021. Un an plus tard, c'est avec une personne qu'il connaît bien qu'il aurait retrouvé l'amour. Vous n'êtes pas prêts !

Shawn Mendes en couple... avec une femme qui a le double de son âge ?!

Si on en croit la presse, mais aussi certains fans du chanteur, Shawn Mendes aurait retrouvé le sourire avec une certaine Jocelyne Miranda. Le twist ? Cette dernière est médecin et a 50 ans ! Oui, c'est un peu plus du double de l'âge de Shawn Mendes qui a fêté ses 24 ans en août dernier. Des rumeurs qui ne sortent pas de n'importe où : Shawn et Jocelyn ont été aperçus collés serrés sur un marché à West Hollywood récemment. Les fans ont même posté des preuves sur Reddit : on peut voir Jocelyne (en rose), le bras autour de la taille de Shawn Mendes. Le couple supposé a aussi été aperçu le 10 novembre dans un supermarché de Los Angeles.