Shawn Mendes annule sa tournée pour prendre soin de sa santé mentale

D'après un proche de l'interprète de Mercy interrogé par People, l'artiste va prochainement se faire aider. "Shawn est quelqu'un de très sensible et attentionné. Quand il se sent frustré par les choses qui l'entourent, il se renferme et souffre. Il a dit qu'il avait demandé de l'aide et c'est admirable", a confié la source.

On espère que Shawn Mendes se remettra rapidement sur pied et qu'il fera bientôt son retour sur scène. Que les fans se rassurent, l'artiste n'arrête ni la musique ni la scène : "J'ai hâte de vous revoir sur une tournée à l'avenir. Je savais que vous attendiez tous ces concerts depuis si longtemps, ça me brise le coeur de vous annoncer ça mais je vous promets que je vais revenir aussi rapidement que j'aurais pris le temps nécessaire pour aller mieux".