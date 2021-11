Camila Cabello et Shawn Mendes annoncent leur rupture sans drama, retour à la case amitié

C'est une triste nouvelle pour tous les fans du couple que formaient Camila Cabello et Shawn Mendes. Après deux ans de relation, les amoureux ont décidé de rompre et, cette fois-ci, ce n'est pas une rumeur ! C'est sur son compte Instagram, en story, que le chanteur a annoncé la nouvelle à leurs millions de followers.

"Hé les gars, nous avons décidé de mettre fin à notre histoire amoureuse, mais notre amour l'un pour l'autre en tant qu'humains est plus fort que jamais. Nous avons commencé notre relation en tant que meilleurs amis et nous continuerons à l'être. Nous apprécions beaucoup votre soutien depuis le début et pour la suite" conclut l'interprète de Treat You Better avant de signer "Camila et Shawn". Peu de temps après, c'est au tour de Camila, qui souffre d'anxiété et de TOC, de poster le même message en story sur son compte Instagram. Une rupture brutale qui a fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux ! Le couple semblait être au top après avoir été photographié s'embrassant sur une plage de Miami quelques jours auparavant.