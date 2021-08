Shawn Mendes et Camila Cabello fiancés ? Elle répond à la rumeur

Camilla Cabello, qui sera bientôt dans le film Cinderella (Cendrillon) sur Amazon Prime Video, a répondu à la question dans l'émission Tonight Show, animée par Jimmy Fallon. "Shawn Mendes vous a-t-il demandé de l'épouser ?" a demandé le présentateur, ce à quoi l'actrice et chanteuse a répondu : "Il ne l'a pas fait", "je ne suis pas fiancée". Mais les fiançailles devraient quand même arriver à l'avenir. Car Camila Cabello avait confié ne jamais avoir été amoureuse de quelqu'un avant Shawn Mendes. Et Shawn Mendes avait avoué à ET Online que lui et Camila Cabello avaient déjà parlé de se fiancer un jour.

"Je ne sais pas sur quelle main va une bague de fiançailles"

Et concernant la bague à l'annulaire que les internautes ont vu dans la vidéo TikTok, la star a répondu : "C'est juste que, je le jure devant Dieu, je ne sais pas sur quelle main va une bague de fiançailles, alors parfois je mets une bague à mon annulaire". "En fait, j'aimerais que vous m'éclairiez. Quelle main est celle des fiançailles ? Parce que je ne sais pas. Mes parents sont mariés et ils ont tous les deux perdu leurs bagues, donc ma mère ne pourrait pas me le dire non plus" a même ajouté Camila Cabello.

"C'est la gauche, non ?" lui a répondu Jimmy Fallon en hésitant, avant de confirmer : "Oui, je pense que c'est la gauche". "Tu ne le sais même pas !" a lâché Camila Cabello en riant, "Est-ce que c'est de notoriété publique ? Tu sembles peu sûr de toi à ce sujet".

Ils ne sont pas fiancés mais en revanche, ils ont un tatouage en commun, qui a été fait l'un pour l'autre. "J'ai aussi un tatouage de Shawn dans le bas du dos", "il dit 'Señor', et il en a un dans le bas du dos qui dit 'Señorita'" a-t-elle révélé. Sans doute une référence à leur tube Señorita.