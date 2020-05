Camila Cabello souffre d'anxiété et de TOC : "J'avais désespérément besoin d'aide"

Camila Cabello se confie sur ses troubles obsessionnels compulsifs

La star de la chanson qui se la joue rétro dans le clip My Oh My ne va pas si bien que ça. Malgré le succès et son histoire d'amour avec Shawn Mendes (ils sont officiellement en couple), Camila Cabello souffre d'anxiété et de TOC (troubles obsessionnels compulsifs) qui lui pourrissent la vie. Se confiant dans un article du WSJ magazine publié ce 28 mai 2020, la chanteuse a d'abord expliqué : "Si vous regardez les photos que j'ai postées sur Instagram l'année passée, vous trouverez des photos de moi en studio, des photos avec mon chien Eugène sur un canapé et des photos de moi débordant d'excitation lorsque je vous joue ma musique".

En revanche, l'interprète du tube Havana assure que sur son compte Insta, vous ne verrez pas tous les problèmes qu'elle a. Comme lesquels ? "Moi en train de pleurer dans la voiture au téléphone avec ma mère pour parler de mon anxiété et des symptômes de troubles obsessionnels compulsifs que j'ai vécus. Ma mère et moi dans une chambre d'hôtel en train de lire un livre à propos de ces troubles parce que j'avais désespérément besoin d'aide" a déclaré Camila Cabello, "Je ressentais mon expérience comme de l'anxiété constante, inébranlable, qui me rendait la vie chaque jour plus difficile".

"J'étais embarrassée et honteuse"

Pourquoi Camila Cabello ne s'est-elle pas confiée avant sur ce mal-être ? "J'étais embarrassée et honteuse" a-t-elle avoué, "Je ne voulais pas que les gens qui pensaient que j'étais forte, capable et confiante - les gens qui croyaient le plus en moi - découvrent que je me sentais faible". Celle qui n'est plus en contact avec les Fifth Harmony a ajouté : "Je ne pouvais pas dormir longtemps, j'avais un noeud dans la gorge, j'avais des maux de tête chroniques, et mon corps traversait ce qui ressemblait à des tours de montagnes russes chaque jour".

"Pendant longtemps, l'anxiété a eu le pouvoir de me priver de mon humour, de ma joie, de ma créativité et de ma confiance" a-t-elle même révélé, "Mais maintenant, l'anxiété et moi sommes de bons amis. Je l'écoute, parce que je sais qu'elle essaie juste de me garder en sécurité, mais je ne lui accorde pas trop d'attention".