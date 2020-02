Camila Cabello se la joue ambiance rétro dans le clip de "My Oh My"

Plus d'un an et demi après la sortie de "Camila", son premier album, Camila Cabello a effectué son retour avec son deuxième opus "Romance", porté par les morceaux Liar, Senorita en feat avec Shawn Mendes, Shameless, Living Proof et My Oh My avec le rappeur DaBaby. C'est d'ailleurs ce son que l'ex-membre des Fifth Harmony a choisi comme nouvel extrait de son projet studio... et qui dit nouvel extrait, dit nouveau clip !

Camila Cabello dévoile le clip de My Oh My

Camila Cabello nous fait voyager dans le temps en nous ramenant à l'époque rétro des années 50 dans le clip de My Oh My. On la découvre dans la peau d'une actrice hollywoodienne fatiguée jouer des rôles de victimes et de gentilles filles. Tout ce qu'elle veut, c'est se battre et devenir badass.

L'interprète de Consequences fait alors la rencontre de DaBaby qui va l'aider à se rebeller. Un job réussi pour le rappeur comme on peut le voir à la fin du clip de My Oh My. Fini la perruque et les petites robes toutes mignonnes, hello la combinaison rouge et l'épée !