Shakira : à peine séparée de Piqué, elle follow deux méga stars... Les fans s'emballent direct !

Ces derniers temps, une nouvelle affole les planètes people et football. Shakira aurait grillé son chéri Gerard Piqué en pleine tromperie. Depuis, Piqué aurait quitté le domicile conjugal et serait reparti vivre dans son ancien appartement barcelonais. Il profiterait pleinement de sa vie de célibataire et sortirait régulièrement en boîte avec Riqui Puig, son coéquipier du Barça.

Ce week-end, la chanteuse et le footballeur ont officialisé leur rupture. "Nous avons le regret de vous confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui sont notre priorité absolue, nous vous demandons le respect de notre vie privée. Merci de votre compréhension" peut-on lire dans un communiqué.

