Sex/Life : Sarah Shahi (Billie) révèle quelle était la scène de sexe la plus difficile à tourner

La scène de sexe la plus dure à tourner pour Sarah Shahi (Billie) était avec Mike Vogel (Cooper)

Sex/Life est inspirée d'une histoire vraie, celle de BB Easton, l'auteure du livre très hot 4 hommes en 44 chapitres, publié aux éditions HLAB (Hachette Livre). Les abonné(e)s Netflix ont pu mater la saison 1 de la série Sex/Life qui suit Billie (Sarah Shahi), Brad (Adam Demos) et Cooper (Mike Vogel). Et l'actrice principale s'est confiée sur une scène de sexe qui a été compliquée à tourner pour elle.

Interrogée par TheSkimm, Sarah Shahi devait raconter la scène de sexe la plus difficile à tourner pour Sex/Life. Et elle a avoué que ce n'était pas une scène intime avec Adam Demos (Brad), avec qui elle est en couple dans la vraie vie, mais avec Mike Vogel (Cooper). "L'une des expériences les plus pénibles que j'ai vécues était avec Mike" a ainsi expliqué Sarah Shahi, "C'était la scène de la piscine. C'était l'une des nuits les plus froides enregistrées à Toronto. Sans blague, il faisait environ 20 degrés". Ce n'est donc pas à cause de la possible gêne de se montrer nue face à son partenaire de jeu, mais à cause du froid qu'il faisait au moment de tourner cette séquence dénudée.