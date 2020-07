Sex Education saison 3 : Asa Butterfield veut plus d'Otis et Maeve, mais pas forcément de couple

Comme de nombreuses autres séries, la production de la saison 3 de Sex Education est actuellement retardée, la faute à l'épidémie actuelle de Covid-19 qui frappe le monde entier. Cependant, n'allez pas croire que l'équipe derrière la série ne travaille pas. Asa Butterfield - l'interprète de Otis, l'a confié à Digital Spy, les scénarios sont écrits et n'attendent que d'être joués.

"Je suis vraiment très heureux du premier épisode" a même confié l'acteur qui a eu la chance de le découvrir avant tout le monde. Selon lui, "il ne va pas du tout vers ce que j'avais anticipé", la faute aux créateurs qui auraient malicieusement fait évoluer cette histoire, "quelques petites choses ont changé. Je suis très excité". Une première confidence encourageante et qui nous interroge au regard du twist final de la saison précédente.

Plus d'Otis et Maeve en saison 3 ?

Par ailleurs, l'acteur n'a pas hésité à se confier sur ses envies pour cette nouvelle année. Et à l'instar des fans, il espère pouvoir retrouver Emma Mackey plus souvent, "Je veux plus de scènes avec Otis et Maeve. On n'en a pas eu tant que ça lors de la saison 2 en comparaison avec la saison 1. Et j'adore travailler avec Emma."

De quoi comprendre qu'il est le premier à shiper ce duo ? C'est plus complexe que ça, "C'est une très belle relation, et pas forcément d'un point de vue romantique". Ce qu'il apprécie principalement, c'est de voir cette complémentarité entre ces deux héros, "Ils se comprennent parfaitement et ils permettent l'un et l'autre de se dépasser".

Un couple ? Pas une priorité

Aussi, là où le final de la saison 2 laissait entendre qu'un couple allait potentiellement naître de leur relation (poke le message d'Otis sur le répondeur de Maeve), Asa Butterfield n'est de son côté pas pressé de voir une telle évolution se mettre en place, "Je pense qu'ils ont encore des choses à apprendre et à accepter avant potentiellement de se plonger dans quelque chose de romantique".

Des propos qui pourraient décevoir quelques fans, mais le comédien en est persuadé, "ils ne sont pas encore prêts l'un et l'autre, dans le cas où [ce couple] serait réellement la direction à venir." Pour l'interprète d'Otis, la priorité pour son personnage est avant tout de poursuivre son exploration du monde "Je veux le voir sortir encore de sa coquille et faire d'autres choses inédites. Il adore être dans sa bulle, dans son cocon. Mais j'aimerais le voir sortir de là et s'aventurer vers de nouvelles choses".