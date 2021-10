Sermons de minuit (Midnight Mass) : saviez-vous que Kate Siegel (Erin) était la femme du créateur ?

Kate Siegel a joué dans plusieurs films et séries de son mari

Si Kate Siegel vous dit quelque chose, c'est parce que vous avez déjà dû la voir sur Netflix et qui plus est dans des créations, là encore, de son mari. En effet, l'actrice était dans The Haunting of Hill House, la série horrifique de Mike Flanagan adaptée du roman Maison hantée de Shirley Jackson. Et elle était aussi au casting de The Haunting of Bly Manor, aussi de Mike Flanagan, adaptée de la nouvelle Le Tour d'écrou d'Henry James et qui était une sorte de saison 2 à The Haunting of Hill House. D'ailleurs, beaucoup de fans pensaient que Sermons de minuit alias Midnight Mass serait comme une saison 3 de The Haunting of Hill House (mais ça ne l'est pas du tout).

Et Kate Siegel a aussi tourné dans des films de son mari Mike Flanagan : Oculus en 2013, Pas un bruit en 2016, Ouija : Les Origines en 2016 et Jessie en 2017, qui était adapté du livre éponyme de Stephen King.