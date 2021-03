Selfies miroir : la vérité sur les photos des influenceurs dévoilée (et c'est choquant)

Le secret des photos Instagram dévoilé

On le sait, les influenceurs/euses rivalisent régulièrement d'ingéniosité pour obtenir le plus de likes possibles sur Instagram à travers des photos parfaites. Ainsi, quand ils ne passent pas leur temps à se contorsionner dans tous les sens afin d'obtenir le meilleur angle capable de cacher la moindre imperfection naturelle, ils n'hésitent pas à utiliser différents accessoires improbables pour magnifier leurs clichés (une passoire pour imiter des volets, un CD pour créer un arc-en-ciel...).

Mais aujourd'hui, c'est toute notre innocence qui vient de s'écrouler en découvrant la vérité sur les fameux selfies miroir, ces photos popularisées au début des années 2000 avec la naissance des blogs, et qui cartonnent maintenant sur les réseaux sociaux. Alors que celles-ci consistent, comme le nom l'indique, à se prendre simplement en photo à l'aide d'un miroir, la nouvelle génération d'influenceurs/euses a décidé de détourner le concept d'une étrange façon.

Les selfies miroir 2.0

C'est la TikTokeuse Kara Del Toro qui a levé le voile sur cette technique : en 2021, plus personne n'utilise réellement de miroir pour se prendre en photo. Au contraire, étant donné que les miroirs sont toujours sales (ce qui se voit ensuite sur les images) et qu'ils ne sont jamais placés dans les endroits les mieux éclairés ou les plus esthétiques, les ados les ont finalement remplacés par... un autre téléphone/une caméra.

Le principe est simple : installé sur un trépied, le deuxième appareil (qui joue donc le rôle du miroir) est celui qui prend véritablement la photo, tandis que le téléphone dans la main ne devient désormais plus qu'un simple accessoire durant ce processus. De cette façon, il est possible de prendre des "selfies miroir" absolument partout, dans toutes les positions et de se débarrasser de nombreuses contraintes (comme le fameux flash moche).