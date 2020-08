Selena Gomez : enfin un duo avec Taylor Swift ? La chanteuse est prête

Selena Gomez n'a pas simplement retrouvé le mot de passe de son compte Instagram et le goût d'y poster quelques photos, la star est surtout prête à effectuer son grand retour sur le devant de la scène. De quelle façon ? En cuisine, pour commencer. Ce n'est plus un secret, c'est le 13 août prochain HBO Max débutera la diffusion de Selena + Chef, sa propre émission culinaire composée de 10 épisodes en compagnie des plus grands chefs du moment.

Selena Gomez tease un grand duo

Mais ce n'est pas tout, celle qui a dévoilé un tout nouvel album en janvier dernier avec Rare, semble déjà prête à se remettre à la musique. Bien évidemment, la chanteuse souhaite préserver un maximum de mystère à ce sujet, mais elle a néanmoins profité de son passage dans l'émission Animal Talking pour teaser l'un des plus grands événements musicaux de ces prochaines années (okay, on abuse peut-être un peu, mais on n'en est pas loin).

"J'ai toujours rêvé de faire une chanson avec Taylor Swift" a-t-elle ainsi déclaré. Un rêve impossible ? Pas du tout. Après avoir assuré, "On en a envie toutes les deux", Selena Gomez a rappelé avec plaisir : "On a vraiment l'impression d'être de la même famille. Je la connais depuis 13 ou 14 ans maintenant. C'est ma meilleure amie et, évidemment, on en parle souvent [de ce duo]".

Difficile de savoir si cette collaboration sera plus mythique que celle de Garou et Céline Dion pour "Sous le vent", mais nos oreilles ont déjà hâte.