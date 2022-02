Séduction haute tension saison 4 : Netflix confirme la suite de l'émission

Séduction haute tension (Too Hot To Handle) : Netflix confirme une saison 4

Alors que la saison 3 de Séduction haute tension (Too Hot To Handle en VO) est dispo sur Netflix depuis environ 1 mois, et qu'un couple est toujours ensemble, la saison 4 a déjà été confirmée ! Eh oui, sur le compte Instagram officiel de Too Hot To Handle, Netflix a renouvelé officiellement la suite de l'émission ultra hot écrivant en légende d'un post Insta : "C'est sur le point de tomber ! Too Hot To Handle reviendra pour une saison 4".

"La saison 4 est confirmée" annonce la plateforme de streaming dans la vidéo postée sur Instagram. Une vidéo qui montre les 10 candidats de la saison 3 en train de (soi-disant) réagir à l'officialisation de la saison 4 : "Oh mon Dieu", "Quelque chose est sur le point de se passer", "Je suis sacrément excité", "Que le jeu commence"...