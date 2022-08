Secret Story : votes truqués et gagnants bidons, une triche omniprésente ?

En 2007, une toute nouvelle émission de télé-réalité a débarqué sur TF1 : Secret Story. Pour fêter les 15 ans du programme culte, TFX propose un documentaire exceptionnel ce vendredi 26 août 2022. Plusieurs candidats emblématiques reviendront sur les moments forts du programme. On retrouvera notamment Tatiana-Laurence Delarue et Xavier Delarue, qui sont devenus parents récemment, et Erwan Henaux de la saison 1 ; Émilie Nef Naf, grande gagnante de la saison 3 ; Amélie Neten et Benoît Dubois de la saison 4 ; Marie Garet, la gagnante de la saison 5 ; Anaïs Camizuli et Eddy Ben Youssef de la saison 7 ; Coralie Porrovecchio et Rémi Notta de la saison 9 et Sarah Lopez de la saison 10.

"Je ne pense pas que les votes étaient tout à fait corrects"

Les deux animateurs seront aussi présents : Christophe Beaugrand et Benjamin Castaldi. En 2015, ce dernier avait expliqué qu'il arrivait à la prod de favoriser certains candidats. "Il est arrivé que des candidats soient placés face à des obstacles sciemment jetés sur leurs pas. Surtout lorsque l'un d'eux était regardé comme inutile à la poursuite du jeu, que sa présence devenait préjudiciable à la qualité du programme", a-t-il révélé dans son livre.

Les candidats ont également eu des doutes sur les résultats des votes du public. Cindy Lopes, finaliste de la saison 3, n'a d'ailleurs jamais compris la victoire d'Emilie Nef Naf. "La chose qui m'a le plus étonnée, ça a été la gagnante, Émilie. (...) Moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce qu'elle n'avait aucune notoriété à la sortie de l'émission. C'est-à-dire que moi, j'avais fait des bookings avec elle et il n'y avait personne qui venait faire des photos avec elle", s'est-elle souvenue auprès de Non Stop People, avant d'ajouter : "Moi, je ne pense pas que les votes étaient tout à fait corrects".

Des tricheries cachées au public

En 2016, lors de Secret Story 10, Jeremstar a affirmé que Pierre avait triché en apprenant certains secrets grâce à un téléphone caché. La prod aurait été mise au courant et aurait tout fait pour qu'il soit rapidement éliminé. Des accusations que le candidat a niées.

Maëva Martinez, candidate de la même saison, a, elle, totalement assumé avoir triché. "Quand j'ai vu le médecin, la personne de la production n'a pas le droit de rester avec moi, car c'est personnel. Je me suis donc retrouvée seule dans une salle et une infirmière est venue me voir et m'a sortie tous les secrets de la maison. Du coup, je savais que Marvin était en mission avec Sarah, je savais tout. J'étais choquée", a-t-elle révélé.

Triche ou pas triche, l'émission passionne toujours autant. Les fans militent pour son retour et pourraient être entendus ! En effet, une version avec des célébrités serait en préparation...