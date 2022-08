Secret Story : l'émission fait son grand retour avec d'anciens candidats

Récemment on a appris que Secret Story pourrait faire son retour avec Benjamin Castaldi, Julien Tanti et Kévin Guedj, mais seulement dans le métaverse, et donc de façon virtuelle. Des rumeurs d'un retour sur W9 avec des célébrités ont également vu le jour.

Ce mardi 2 août 2022, TFX a annoncé une très bonne nouvelle pour les fans de l'émission culte qui attendaient son come-back avec impatience : Secret Story sera bien de retour à la télé ! Mais malheureusement, ce ne sera que pour une soirée.

Tous les secrets de l'émission culte

Le 26 août prochain la voix va réunir les deux animateurs du programme Benjamin Castaldi et Christophe Beaugrand, ainsi que plusieurs candidats emblématiques de toutes les saisons, pour fêter les 15 ans de l'émission culte ! Eh oui ça fait déjà 15 ans que la Maison des Secrets a débarqué sur TF1 pour la première fois.

Le retour de candidats emblématiques

Dans ce documentaire, on retrouvera Tatiana-Laurence Delarue et Xavier Delarue, qui sont devenus parents récemment, et Erwan Henaux de la saison 1 ; Émilie Nef Naf, grande gagnante de la saison 3 ; Amélie Neten et Benoît Dubois de la saison 4 ; Marie Garet, la gagnante de la saison 5 ; Anaïs Camizuli et Eddy Ben Youssef de la saison 7 ; Coralie Porrovecchio et Rémi Notta de la saison 9 ; Sarah Lopez de la saison 10, qui a retrouvé l'amour après son humiliation publique par Tom Brusse, et beaucoup d'autres...

On hâte de voir ça et de découvrir tous les secrets de l'émission culte. C'est tout... pour le moment !