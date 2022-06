Sarah Lopez de nouveau en couple après l'humiliation de Tom Brusse et visée par des rumeurs de tromperie, elle porte plainte

"J'ai lancé en avril dernier, un forum baptisé 'À toi la parole', sans aucune subvention gouvernementale, avec mes propres moyens, pour aider gratuitement des victimes, notamment de violences conjugales, psychologiques, harcèlement et harcèlement numérique, à témoigner, à briser la chaîne. J'en suis de nouveau, moi-même victime aujourd'hui et je refuse de baisser les bras pour toutes celles et ceux qui y ont participé", continue Sarah, avant de conclure : "Je tenais également à faire savoir via ce communiqué, que je ne laisserai personne me diffamer sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Tout est désormais entre les mains de mes avocats. La haine, l'acharnement et le mensonge ne vaincront jamais".