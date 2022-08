Secret Story bientôt de retour avec une version spéciale ? Le point sur les rumeurs

Secret Story sera bientôt de retour sur TFX sous la forme d'un prime exceptionnel. Le 26 août 2022, la voix va réunir plusieurs candidats emblématiques pour fêter les 15 ans de l'émission culte ! Une info qui a tout de suite emballé les fans de télé-réalité qui se sont mis à rêver de l'arrivée prochaine d'une 12e saison.

Des rumeurs affirmant que Ara Aprikian, le directeur des programmes de TF1 qui a relancé la Star Academy, était désormais ouvert à un come-back de Secret Story, ont même rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Mais, d'après le compte Instagram @cg.scoops, ce serait une autre émission de télé-réalité, qui se rapproche quand même beaucoup du programme culte, qui devrait débarquer : Celebrity Big Brother. Un Secret Story sans secret, mais avec des célébrités !

Celebrity Big Brother bientôt sur TF1 ?

"Il y a quelques jours, @TF6 et @Secret_Story_2023 révélaient le retour de Secret Story. Une information que j'avais démentie avant de finalement confirmer. En effet, Ara Aprikian a finalement donné son feu vert au retour d'une télé-réalité sur les antennes de TF1 l'été, mais finalement, ce n'est pas tout à fait ce qu'on pensait", affirme le blogueur, avant d'ajouter : "En réalité, selon mes informations, TF1 ne prépare pas le retour de Secret Story, mais l'adaptation à l'identique de Big Brother, le format culte lancé par John de Mol en 1999, et duquel sont adaptées Loft Story et Secret Story. Banijay a proposé à TF1 de diffuser le format en respectant scrupuleusement son concept".

Un mix pafait entre Koh Lanta, Secret Story et La Ferme Célébrités

"Le concept de Big Brother se rapproche d'un jeu plus familial, condition sine qua non d'Ara Aprikian pour relancer la machine sur la chaîne. S'il est toujours question d'isolation de candidats dans un même lieu de vie, il n'est toutefois plus question de secrets mais d'épreuves", continue @cg.scoops.