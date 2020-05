Secret Story : une ancienne candidate avoue avoir triché, "je savais tous les secrets"

Secret Story était-elle truquée ? Alors que Morgane Enselme, candidate de la saison 5, balançait sur les coulisses de l'émission de télé-réalité, Benjamin Castaldi et Adrien Lemaître avouaient que la triche était bel et bien présente et qu'il y a eu de "petits arrangements". "Je parle de certains candidats qui sont mis en avant par rapport à d'autres candidats. C'est ce qu'on fait dans beaucoup d'émissions de télévision, où l'on peut avoir un candidat qui ouvre l'émission", expliquait Benjamin Castaldi.

"Une infirmière m'a balancé tous les secrets de la maison"

Mais si la production a triché, certains candidats aussi. Dans une vidéo partagée sur Youtube le 18 mai dernier, Maeva Martinez, candidate de la saison 10 de Secret Story en 2016, a reconnu avoir triché, quatre ans après la diffusion : "Je vais vous balancer tout ce que j'ai caché à la prod et à pas mal de candidats", commence-t-elle. Alors que, en cours d'aventure, l'ex de Marvin Tillière a été admise à l'hôpital de Saint-Denis pour des problèmes de transit, elle a découvert les secrets des autres candidats : "Quand j'ai vu le médecin, la personne de la production n'a pas le droit de rester avec moi, car c'est personnel. Je me suis donc retrouvée seule dans une salle et une infirmière est venue me voir et m'a sortie tous les secrets de la maison. Du coup, je savais que Marvin était en mission avec Sarah, je savais tout. J'étais choquée." De quoi confirmer les soupçons d'autres candidats.

Maeva Martinez avoue avoir triché dans Scret Story 10

De retour dans la maison, elle en a parlé à Marvin et lui a balancé tous les secrets. Si celle qui est aujourd'hui en couple et fiancée avec Jules Havez a tout fait pour continuer à faire comme si elle n'était pas au courant, la production a refusé son buzz sur Athenaïs et l'a convoquée pour savoir si elle était au courant des secrets des candidats. Avoir connaissance des secrets des autres ne l'a donc pas beaucoup avantagée, d'autant qu'elle a été éliminée à l'issue de la 6e semaine, soit au milieu du jeu qui a duré 12 semaines.