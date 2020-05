Scorpion : Elyes Gabel, Katharine McPhee... que deviennent les acteurs ?

Eddie Kaye Thomas (Toby)

Ex-star de American Pie, Eddie Kaye Thomas avait fait son retour sur le devant de la scène grâce à Scorpion. Depuis, l'acteur n'a tenu que de petits rôles. On a pu le voir en tant que guest star dans trois séries : This is Us, New York : Unité Spéciale et la sitcom Outmatched qui n'a jamais été diffusée en France.