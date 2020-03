Sandrine (4 mariages pour 1 lune de miel) décédée : son mari affirme qu'il ira à son enterrement

Fortement critiquée sur les réseaux sociaux lors de son passage dans 4 mariages pour 1 lune de miel, en janvier 2020, Sandrine a pu compter sur le soutien de son mari David, qui pour faire taire les haters, a dévoilé qu'elle souffrait d'un cancer des poumons. Son état s'est d'ailleurs empiré après le tournage de l'émission de TF1. Deux mois plus tard, David annonce son décès : "Cela fait deux ans et demi qu'elle se battait tous les jours pour vaincre cette maladie qui l'a malheureusement emportée beaucoup trop tôt. Elle est partie dans mes bras lundi à 21h. Elle ne souffre plus."

"Personne m'en empêchera"

Malgré le confinement lancé le 17 mars à 12h pour atténuer la propagation du Coronavirus, David compte bien honorer la mémoire de sa femme avec de belles funérailles. Pour rappel, il est interdit de se rendre à un enterrement comme l'a annoncé le Premier Ministre, Edouard Philippe.

Le mari de Sandrine, lui, souhaite quand même offrir des obsèques à son épouse : "Concernant les nouvelles directives de l'Etat fédéral qui ont déclaré le confinement, je laisserai à chacun d'entre vous le libre choix de venir que ce soit au funérarium ou même aux funérailles. Moi personne ne m'en empêchera. Vous êtes tous majeurs et vaccinés et honnêtement avec ce qu'il m'arrive en ce moment ce n'est sûrement pas le Covid 19 qui me fait peur", a-t-il annoncé sur Facebook.