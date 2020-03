Sandrine (4 mariages pour 1 lune de miel) est décédée des suites de son cancer, son mari se confie

Sandrine vue dans 4 mariages pour 1 lune de miel s'est éteinte

Lors de son passage dans 4 mariages pour 1 lune de miel sur TF1, Sandrine avait été défendue par son mari David sur les réseaux sociaux. Même si le comportement de la candidate avait énervé beaucoup de twittos, son époux avait révélé aux internautes qu'elle était atteinte d'un cancer et que, gravement malade, son état avait empiré. Il a désormais révélé qu'après s'être battue, celle qui était originaire de Saint-Georges-sur-Meuse a fini par s'éteindre ce lundi 16 mars 2020, à l'âge de 30 ans.

Son mari s'est confié sur la mort de Sandrine au journal La Meuse : "Cela fait deux ans et demi qu'elle se battait tous les jours pour vaincre cette maladie qui l'a malheureusement emportée beaucoup trop tôt". Admiratif de la force de celle qui avait marqué le petit écran, il a ajouté : "Elle a été une femme exemplaire. Elle ne s'est jamais plainte et traversait toutes les étapes avec beaucoup de force. C'est une personne qui doit inspirer le respect, mais aussi permettre à de nombreuses personnes malades de dire qu'il ne faut rien lâcher".

"Elle est partie dans mes bras"

David a précisé que Sandrine "avait fait le choix de rester à la maison jusqu'au dernier moment". C'est donc chez eux et non à l'hôpital que l'ex candidate de 4 mariages pour 1 lune de miel est décédée, entourée de sa famille : "Elle est partie dans mes bras lundi à 21h. Elle ne souffre plus".

"Je lui ai dit que je prendrai soin de nos enfants jusqu'à mon dernier souffle" a-t-il précisé avec émotion, "Je ferai d'eux des personnes dont elle pourra être fière".