4 mariages pour 1 lune de miel : un candidat défend sa femme "entre la vie et la mort"

Sandrine (4 mariages pour 1 lune de miel) est atteinte d'un cancer

Dans l'épisode de 4 mariages pour 1 lune de miel diffusé ce jeudi 9 janvier 2020 sur TF1, les téléspectateurs ont pu découvrir le mariage de Sandrine et David. Mais le mari de la candidate a annoncé une terrible nouvelle au média L'Avenir. Il a expliqué qu'elle souffre d'un cancer des poumons : "Nous voulions vivre une expérience hors du commun et partager l'amour qu'on se porte. C'était aussi l'occasion pour Sandrine de sortir un peu de sa maladie".

Sur son compte Facebook, David a également détaillé à propos de Sandrine : "Je tenais à vous dire que mon épouse Sandrine se bat entre la vie et la mort en ce moment précis. Donc, si vous regardez l'émission ce soir, ayez une pensée particulière pour elle et inondez Facebook de messages positifs pour elle et ce même sur la page officielle de l'émission car des mauvaises personnes la critiquent et l'incendient. Je vous remercie d'avance de votre soutien".

Son mari répond aux critiques des twittos

Elodie Villemus, la wedding planner jugée "insupportable" par certains téléspectateurs de 4 mariages et 1 lune de miel, n'est pas la seule à être critiquée sur Twitter. Les candidates de chaque semaine aussi sont très souvent clashées par les internautes. Et Sandrine a été très critiquée sur le réseau social pour sa perruque et ses remarques négatives sur les mariages de ses concurrentes.