Samsung Galaxy S21 : le nouveau smartphone de Samsung qui va concurrencer l'iPhone 12

Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ et Samsung Galaxy S21 Ultra se dévoilent

La famille des smartphones Samsung qui font partie du top 10 des smartphones les plus vendus au monde s'agrandit. Après le smartphone pliable Samsung Galaxy Z Fold 2, la marque a levé le voile sur ses nouveaux smartphones lors de son Unpacked ce jeudi 14 janvier 2021. Le Samsung Galaxy S21, le Samsung Galaxy S21+ et le Samsung Galaxy S21 Ultra, concurrents directs des iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max d'Apple, ont ainsi été dévoilés. Les 3 nouveaux téléphones portables Samsung sont tous compatibles 5G.

A quels prix sont vendus les Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ et Samsung Galaxy S21 Ultra ? Les tarifs sont entre 859 euros et 1 439 euros suivant le modèle que vous choisissez. Et côté couleurs, vous aurez un large choix entre Phantom Grey, Phantom Black, Phantom Violet, Phantom Silver, Phantom White et Phantom Pink.