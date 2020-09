Samsung Galaxy Z Fold 2 : 5G, prix, date de sortie... Le nouveau smartphone pliable se dévoile

Les différences avec le Samsung Galaxy Fold

Quelles sont les différences entre le Samsung Galaxy Fold et le Samsung Galaxy Z Fold 2 ? Pour ce nouveau smartphone, la dalle Super AMOLED mesure 6,2'' contre 4,6'' pour le précédent modèle. Donc vous pourrez lire vos sms, vos mails ou encore mater vos vidéos encore plus facilement.

Niveau design, l'appareil photo est désormais intégré dans une bulle discrète, sur la partie supérieure droite de la dalle. L'épaisseur aussi a été réduite, passant de 7,5 mm à 6,9 mm. Plus fin et donc encore plus pratique à transporter (et plus léger). Quant à la charnière, sa position libre a eu droit à une grosse évolution qui vous permet de le plier à n'importe quel endroit.

Coloris, prix et date de sortie

Le nouveau téléphone pliable de Samsung est disponible en deux couleurs : Mystic Bronze (finition mate) et Mystic Black (brillant). Plusieurs coloris sont aussi dispos pour personnaliser la charnière, comme le Metallic Silver, le Metallic Gold, le Metallic Red et le Metallic Blue.

La date de sortie en France sera, elle, le 18 septembre 2020. Il est même déjà disponible dès maintenant en précommande. Et le prix est affiché à 2 020 euros. Sachez qu'une garantie d'un an est prévue contre les dommages accidentels grâce à l'assurance Samsung Care+.