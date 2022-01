Sam saison 7 : Xavier et Sam enfin en couple ? Une suite prévue ? Les acteurs répondent

C'est ce lundi 24 janvier 2022 que TF1 a diffusé les deux derniers épisodes de la saison 6 de Sam. Un final très important puisque celui-ci a mis en scène un énième rapprochement entre l'héroïne incarnée par Natacha Lindinger et Xavier, le personnage de Fred Testot.

A l'occasion d'une scène digne d'un petit téléfilm romantique de Noël, on a ainsi pu voir Xavier pédaler comme jamais derrière le car de Sam alors que cette dernière retournait sur Paris sans rien dire à personne. A proximité du véhicule, le cycliste a alors hurlé à la célèbre maîtresse "Je t'aime", qui lui a joliment retourné cette déclaration.

Sam et Xavier enfin en couple ?

Que doit-on désormais en déduire ? Sam et Xavier - qui sont passés par toutes les étapes au cours de la série, vont-ils officiellement se mettre en couple ? N'était-ce finalement qu'une déclaration d'amitié ? Pour Fred Testot - interrogé par Télé-Loisirs, "ce sont les deux à la fois". L'acteur semble en effet satisfait du côté "fin ouverte" qui offre la possibilité au public de décider ce qu'il préfère.

Et du côté de Natacha Lindinger ? La comédienne a une vision bien plus précise de leur relation, "Je pense qu'ils [Sam et Xavier, ndlr] ont une amitié amoureuse éternelle. Ils ont essayé plein de trucs qui n'ont pas toujours fonctionné mais il y a une chose entre eux qui reste, c'est qu'ils s'aiment." Pour elle, peu importe l'étiquette que l'on peut accrocher à leur histoire, ce qui compte avant tout c'est ce qui lie les deux héros, "D'amour, d'amitié, on s'en fiche, ils s'aiment tout simplement. Et puis, ça y est, c'est fait : ils ont couché ensemble, ils ont été amants, ils ont été en couple... Une fois que l'on a passé tout ça, on n'est plus dans le trouble ou la séduction amoureuse, on est juste dans le fait de savoir que l'on s'aime. Et c'est un sentiment inaltérable entre eux. C'est ce qui est beau."

Une saison 7 pour Sam ?

Faut-il comprendre à travers ces déclarations que l'on n'aura donc jamais la réponse ? Que la série n'aura pas le droit à une saison 7 ? Que seule notre imagination nous permettra de connaître la suite ? Rassurez-vous, rien n'est encore définitif. Interrogée sur la possibilité de la voir reprendre son rôle dans de nouveaux épisodes, Natacha Lindinger a confirmé être ouverte à l'idée, mais à une condition : "Oui si j'ai l'impression que les choses évoluent et que je n'ai pas la sensation de refaire un peu la même chose que l'année précédente."

De fait, dans le cas où les scénaristes arriveraient à renouveler cet univers et imaginer de nouvelles choses passionnantes à jouer, "Alors j'irai, il n'y a aucune raison de ne pas y aller", promet l'actrice. En revanche, prévient-elle, "si j'ai l'impression que tout est fait, que tout est dit et que je ne vais pas me renouveler autant, ça ne se fera pas". Néanmoins, à en croire ses confidences, elle ne se fait pas de soucis pour ça, "Je suis confiante". Ouf !