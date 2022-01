Rym Renom (Mamans & Célèbres) : après les inquiétudes pour son bébé, elle annonce une grande nouvelle

Rym Renom de retour à la maison avec son bébé Alma

Rym Renom et Vincent Queijo sont déjà les heureux parents de Maria-Valentina, et récemment ils sont aussi devenus parents d'un deuxième en enfant. Une petite fille encore, prénommée Alma. Le couple que vous pouvez voir dans Mamans & Célèbres sur TFX a annoncé une grande et bonne nouvelle suite à la naissance de leur bébé : la maman et la baby girl ont enfin pu quitter l'hôpital. Rym a ainsi fait son retour à la maison ce dimanche 30 janvier 2022, avec Alma qui a pu découvrir sa maison.

Les amoureux qui s'étaient rencontrés dans La Villa des Coeurs Brisés 5 sur TFX sont donc aux anges. Surtout que depuis l'accouchement, il y avait eu des complications pour le bébé qui est né prématuré. Mais Alma va mieux. "On est de retour à la maison Alma et moi, je suis trop contente. Ils nous ont donné cette bonne nouvelle ce matin. Rien n'était sûr" a ainsi confié Rym dans sa story Instagram, "Il fallait juste attendre le poids d'Alma. La pédiatre nous a dit que c'était bon, qu'on pouvait sortir".

La famille est réunie pour l'anniversaire de Vincent Queijo

Et en plus, l'arrivée de leur deuxième enfant à la maison a coïncidé avec l'anniversaire de Vincent Queijo. La famille a donc pu être réunie à 4 pour fêter les 32 ans du papa. "Enfin à la maison en famille. Bon anniversaire l'homme de ma vie, aujourd'hui c'est un jour important pour nous, on se retrouve enfin !! Une nouvelle vie à 4. On t'aime papa" a écrit la maman de Mamans & Célèbres sur Instagram, un post accompagné de leur première photo de famille avec leurs deux filles.