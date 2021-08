Riverdale saison 5 : Toni maman, le vrai bébé de Vanessa Morgan utilisé dans la série ?

Suite à l'annonce de la grossesse de Vanessa Morgan - qui a accouché d'un petit garçon prénommé River en janvier 2021, les créateurs de Riverdale ont décidé d'incorporer cette évolution dans l'intrigue. Ainsi, comme on a pu le découvrir dans la première partie de la saison 5, Toni - son héroïne, est également apparue enceinte à l'écran.

Toni en maman badass dans la saison 5

Bonne nouvelle, c'est désormais en maman badass qu'elle apparaîtra dans la seconde partie, qui débutera ce mercredi 11 août sur la CW aux USA (et le 12 août 2021 sur Netflix en France). Interrogé par Decider sur ce grand bouleversement dans l'intrigue, Roberto Aguirre-Sacasa - le showrunneur, a notamment révélé que l'actrice avait été un véritable moteur pour la suite de cette histoire.

"J'ai parlé à Vanessa et je lui ai demandé, 'Quand tu seras de retour [de son congé maternité], à quel point veux-tu être de retour ?' Et elle m'a répondu, 'je suis partante pour tout'". Une réponse parfaite pour le créateur de Riverdale, qui a ainsi pu explorer de nombreuses choses passionnantes, "On voit Toni en tant que mère, en tant que leadeuse des Serpent, on revoit la Toni badass, qui se bat au côté d'Archie..."

Mais ce n'est pas tout, ce bébé aura même quelques effets positifs indirects sur la vie de la jeune femme, "On ramène Toni et Cheryl dans le champs de vision de l'une et l'autre, d'une façon où les deux se complètent réellement". Et ce ne sont pas les fans qui devraient s'en plaindre.

Le vrai bébé de Vanessa Morgan dans la série ?

Par ailleurs, puisque l'on verra Toni avec un bébé cette année, Roberto Aguirre-Sacasa n'a pas échappé à une question très importante : s'agira-t-il du véritable enfant de Vanessa Morgan ? Malheureusement, la réponse est non. S'il a confirmé qu'il a tenté d'être le plus crédible possible sur le tournage, "Dans certaines scènes, c'est un vrai bébé, un être vivant. Dans d'autres, c'est simplement une poupée", le créateur a confessé que le bébé en question "n'est pas celui de Vanessa".

Une déception ? Pas du tout. Il l'a immédiatement rappelé, il s'agissait d'un choix important pour l'actrice, "Elle est tout logiquement très protectrice envers son enfant". Faut-il comprendre que la mère qui a prêté le sien pour les besoins du tournage l'est un peu moins ? Ambiance...