Riverdale saison 5 : Camila Mendes donne son avis sur Barchie (et ça pourrait vous étonner)

A cause de la pandémie de Coronavirus qui a interrompu les tournages, la saison 4 de Riverdale a été raccourcie et trois épisodes ont été supprimés. Face à l'incertitude sur la reprise des tournages, la CW qui diffuse la série aux Etats-Unis a annoncé que le show avec KJ Apa, Lili Reinhart, Cole Sprouse et Camila Mendes ne reviendra pas avant janvier 2021. Il faudra donc attendre encore plus de 7 mois pour savoir comment se terminera l'année scolaire d'Archie, Veronica, Betty, Jughead et les autres. Le créateur de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, a déjà annoncé que la saison 5 reprendra avec les 3 épisodes supprimés.

Camila Mendes pour ou contre Barchie ?

L'une des questions que se posent les fans concernent les couples et plus particulièrement Barchie. Dans l'épisode musical, les deux ados se sont embrassés et, même s'ils ont décidé de ne pas aller plus loin, on sent bien qu'on en a pas fini avec cette histoire. Mais qu'en pense Camila Mendes aka Veronica Lodge ? Surprise, l'actrice n'est pas contre ce rapprochement même si elle avoue avoir été surprise en découvrant le baiser du duo. "C'était très difficile à lire mais je pense que c'est bien car ça ajoute beaucoup de complexité à l'histoire. Je pense que ce serait un monde parfait si chaque relation était parfaite à tout moment." a-t-elle d'abord confié à Entertainement Tonight, ajoutant : "Je suis nerveuse de voir comment le public va réagir quand Veronica l'apprendra, si elle l'apprend bien sûr".

Un bal de promo compliqué pour Varchie

Et si Veronica apprenait en fait la vérité lors du bal de promo qui devait être l'épisode 20 de la saison 4 ? Ce n'est pas impossible car Roberto Aguirre-Sacasa a déjà teasé un épisode compliqué pour Varchie. "C'est un bal de promo très, très dramatique pour Varchie. Beaucoup de choses vont sortir au bal de promo" a-t-il confié. De quoi nous laisser penser à une rupture avant le grand saut dans le temps.