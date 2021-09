Riverdale : les acteurs demandent la libération du père du créateur, arrêté au Nicaragua

Elu Président du pays depuis 2007, Daniel Ortega et son gouvernement ont mis en place un régime de persécution envers leurs opposants qui dénoncent des méthodes dictatoriales. Alors qu'une élection présidentielle (pour laquelle il brigue un 4e mandat) doit avoir lieu le 7 novembre prochain, cinq de ses opposants ont été emprisonnés ou détenus à domicile. Une centaine de militants et de personnalités politiques ont également été arrêtés cette année et des manifestations contre le régime, sévèrement réprimées, ont fait des centaines de morts parmi les civils en 2018.

Les acteurs s'engagent pour demander sa libération

Pour alerter le plus grand nombre et aider leur patron, les stars et membres de l'équipe de Riverdale se sont réunis pour une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Chacun des acteurs principaux y explique en quelques mots la situation dans laquelle se trouve le père de Roberto Aguirre-Sacasa. "Le père de Roberto et une douzaine d'activistes ont été kidnappés et arrêtés. Personne ne sait où ils sont retenus et s'ils reçoivent de la nourriture, de l'eau et des médicaments." explique Lili Reinhart alias Betty Cooper, tandis que Charles Melton (Reggie) confie : "Nous avons besoin de votre aide, faites entendre votre voix." "Les fans font aussi partie de notre famille et nous vous implorons d'utiliser votre voix pour faire pression sur la communauté internationale pour rectifier cette injustice." ajoute Camila Mendes.