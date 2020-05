Riverdale et Les Frères Scott, la même série ? La comparaison qui ne passe pas

C'est le combat de deux générations. D'un côté, la plus vieille qui a grandi avec Lucas Scott (Chad Michael Murray), Brooke Davis (Sophia Bush), Peyton Sawyer (Hilary Burton), Nathan Scott (James Lafferty) ou encore Haley James (Bethany Joy Lenz) des frères Scott. De l'autre, ceux qui suivent actuellement les aventures d'Archie Andrews (KJ Apa), Betty Cooper (Lili Reinhart), Jughead Jones (Cole Sprouse), Veronica Lodge (Camila Mendes) ou encore Cheryl Blossom (Madelaine Petsch) à Riverdale.

Riverdale et Les Frères Scott, la même série ?

Si les deux séries mettent en avant un groupe d'adolescents aux histoires tragiques, attention néanmoins à ne pas comparer les deux ! Un média US s'est attiré les foudres des internautes en affirmant les deux séries étaient les mêmes ! Ce qui leur fait dire ça ? Plusieurs points communs comme le côté sombre propre aux "films noirs" ou encore les bagarres contre un ours. L'auteur de l'article va même jusqu'à comparer le couple Archie et Betty à Lucas et Peyton et le fait que, quand Archie se tourne vers Veronica, Lucas se met en couple avec Brooke, toutes deux meilleures amies de Betty et Peyton.

La comparaison qui fait bondir un acteur des frères Scott !

De plus, le fait que Lili Reinhart soit en couple avec Cole Sprouse dans la vraie vie fait écho à la relation qu'ont eu Chad Michael Murray et Sophia Bush. Espérons toutefois qu'elle ne se termine pas de la même manière... Autre point commun : Chad Michael Murray est présent dans les deux séries ! Une analyse qui a fait bondir Jackson Brundage, connu pour son rôle de Jamie Scott dans Les frères Scott, qui a carrément parlé de non respect... Un avis partagé massivement par les fans des frères Scott...