Riverdale : au moins 7 saisons pour la série ?

C'est le 9 avril prochain que la saison 4 de Riverdale sera de retour sur Netflix. On ne sait pas encore si cette quatrième saison sera raccourcie, le tournage étant interrompu suite à la pandémie de Coronavirus mais une chose est sûre : la série est loin d'être terminée. Et on ne parle pas seulement de la saison 5, déjà commandée par la CW. Si on en croit l'un des acteurs, Riverdale pourrait bien avoir - au minimum - 7 saisons. Oui, rien que ça !